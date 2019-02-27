"توتال" الفرنسية تستبعد الوقف الكامل لإنتاج النفط الفنزويلي

يعتقد رئيس التطوير والإنتاج في شركة "توتال" الفرنسية أرنو برياك، أنه من المستبعد وقف إنتاج النفط في فنزويلا بشكل كامل، على الرغم من تراجع الإنتاج في بعض الحقول.

موسكو — سبوتنيك. وقال برياك للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال ما إذا كان يمكن وقف إنتاج النفط بالكامل، بالقول: "ليس بعد، استنادا على ما نعرفه".

© REUTERS / Hamad I Mohammed انفجار كبير في مصفاة نفط في فنزويلا

وأعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية يوم 7 فبراير، عن إجلاء أفرادها من فنزويلا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم حظر حسابات "توتال"، في فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية.

وأضاف برياك "لقد استدعينا بالفعل جميع خبرائنا من فنزويلا، وكان هذا الأسبوع الماضي، بسبب الوضع الأمني في فنزويلا، ولاحظنا تراجعا مستمرا في الإنتاج في حقلين، اللذان نشارك في تطويرها ".

وأعلنت الولايات المتحدة، في 28 يناير/ كانون الثاني، فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، بحظر أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية، بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضا التعامل معها.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير/ كانون الثاني، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها مادورو.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.