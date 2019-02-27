مصر تستخدم تمويلا من المؤسسة الدولية الإسلامية لشراء القمح

© Sputnik . Mohammad Najm مصر تطرح مناقصتين لشراء كمية غير محددة من القمح

أفادت وكالة "رويترز" أن وزارة التموين أعلنت، اليوم الأربعاء، أن مصر وفرت تمويلا بقيمة 213 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل مشتريات القمح اللازمة لإنتاج الخبز المدعم

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدبير 1.02 مليون طن من القمح.

ولفت البيان إلى أن مصر تعد أكبر بلد مشتر للقمح في العالم، وأن هدف شراء هذه الكمية هو تغطية احتياجاته حتى بداية السنة المالية الجديدة في يوليو/ تموز باستخدام تلك الأموال.