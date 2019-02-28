الذهب يهبط لأدنى مستوى في نحو أسبوعين مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين تحت ضغط ارتفاع الدولار بعد انحسار التوقعات بالتوصل إلى حل سريع للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب تصريحات أدلى بها الممثل التجاري الأمريكي.

وفي الساعة 1912 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.8 بالمئة إلى 1318.64 دولار للأوقية (الأونصة). وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ 15 فبراير/ شباط عند 1316.43 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، بحسب رويترز.

© REUTERS / Ajay Verma تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة في التسوية إلى 1321.2 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن قضايا واشنطن مع الصين "أخطر كثيرا" من أن تحلها الوعود الصينية بشراء المزيد من السلع الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1521.50 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 1565.09 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 1.5 بالمئة لتسجل 15.70 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 864 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 871.94 دولار في وقت سابق من الجلسة.