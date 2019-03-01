تضرر الليرة التركية وهبوطها لأدنى مستوى منذ منتصف يناير

وهبطت الليرة التركية حوالي واحد في المئة أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأرجع مصرفيون المبيعات في العملة التركية اليوم إلى تدهور المعنويات تجاه الأسواق الناشئة عموما.
وأشاروا أيضا إلى حزمة تحفيز بقيمة 25 مليار ليرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أُعلنت اليوم الجمعة، قالوا إنها يمكن تفسيرها على إشارة إلى أن السلطات تسعى الى تعزيز النمو قبل انتخابات محلية في الحادي والثلاثين من مارس/ آذار.
وشهدت العملة التركية استقرارا نسبيا في الأسابيع القليلة الماضية بعد تقلبات حادة في العام الماضي، وخسارتها 28% من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي في ضوء الضغط الذي يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل تعزيز النمو.
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