نبراس القطرية تستحوذ على حصة آي.إي.إس في مشروعات كهرباء بالأردن

وقعت شركة نبراس للطاقة القطرية، اتفاقا للاستحواذ على حصة شركة آي.إي.إس في ثلاثة مشروعات لتوليد الكهرباء في الأردن.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأحد، إن شركة نبراس أصبحت بهذا الاتفاق أكبر مساهم في في المشروعات الثلاثة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن نبراس تملك حاليا 24 بالمئة من هذه المشروعات بينما تحوز ميتسوي آند كو اليابانية حصة نسبتها 40 بالمئة.

شركة نبراس للطاقة توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة شركة /أي إي أس كوربورشن/ الأمريكية في ثلاثة مشاريع قائمة لتوليد الكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بالشراكة مع شركة ميتسوي أند كو ليمتد اليابانية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 3, 2019

​وتساهم المشروعات الثلاثة معا بتوليد 650 ميجاوات، أو 14 بالمئة من طاقة إنتاج الكهرباء في الأردن.

يذكر أن شركة نبراس استثمار في قطاع الطاقة مقرها الدوحة، ومملوكة لكل من شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة قطر القابضة، وفقا لـ"رويترز".