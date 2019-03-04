روسيا ترسل أكثر من 2 طن من القمح إلى كوريا الشمالية كمساعدات إنسانية

موسكو — سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية في بيان اليوم الاثنين: "قام موظفو القنصلية العامة الروسية في تشونغ جين في نهاية الأسبوع الماضي بزيارة ميناء المدينة ، حيث جرى حفل تلقي المساعدات الإنسانية من روسيا، وقد تفقد القنصل العام يوري بوشاريف الشحنة (2092 طنًا من القمح) ، وبعدها صعد إلى الباخرة "يانبون —2" وتحدث مع القبطان والطاقم".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv روسيا ترسل دفعة أولى من القمح إلى السعودية

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، الشهر الماضي، أن الوزارات والهيئات الروسية تدرس حاليا موضوع توريد 50 ألف طن من القمح إلى كوريا الشمالية مجاناً، رداً على طلب بيونغ يانغ بتقديم المساعدات لتقليل حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في البلاد.

يذكر أن بيونغ يانغ قد تلقت مساعدات من موسكو في إطار برنامج الغذاء العالمي لمساعدة كوريا الشمالية في العام الماضي، كما تلقت منذ بداية العام الحالي 8 ملايين دولار في إطار هذا البرنامج.