مؤشر "نيكي" ينخفض 0.31% في بداية التعامل بطوكيو

تراجع مؤشر "نيكي" القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.31 في المائة ليسجل 21659.03 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المائة ليصل إلى 1617.00 نقطة، بحسب رويترز.