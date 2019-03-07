أرباح عملاق الألومنيوم الروسي "روسال" ترتفع بنسبة 39 % في عام 2018

أعلنت عملاق الألومنيوم الروسي "روسال"، اليوم الخميس، أن صافي ربحها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ارتفع خلال عام 2018 بنسبة 39 بالمائة وبلغت 1.698 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة أن الأرباح الصافية لـ "روسال" وبحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية انخفضت بنسبة 20.5 بالمائة لتصل إلى 856 مليون دولار، بينما ارتفع صافي الربح الطبيعي بنسبة 7.8 بالمائة إلى 1.695 مليار دولار.

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS أمريكا ترفع العقوبات المفروضة على "روسال" الروسية وتبقي المفروضة على ديريباسكا

وأضاف البيان أن الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وتسديد الدين ارتفعت بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 2.163 مليار دولار، وأن إيرادات مبيعات الشركة ارتفعت بنسبة 3.1 بالمائة لتصل إلى 10.28 مليار دولار.

فضلا عن ذلك أضاف البيان، أن صافي دين الشركة في 31 ديسمبر 2018 بلغ 7.442 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.7 بالمائة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتعد شركة "روسال" الروسية، التي تأسست عام 2007، من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، وتشمل حصتها نسبة 7 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم والألومينا، حيث أنتجت الشركة 3.6 مليون طن من الألمنيوم في عام 2015.

وتقع فروع ومقرات الشركة في 19 بلدا، وتباع منتجاتها في المقام الأول في الأسواق الأوروبية وفي أميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية. وتوظف الشركة نحو 61 ألف شخص.