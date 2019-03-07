أرباح عملاق الألومنيوم الروسي "روسال" ترتفع بنسبة 39 % في عام 2018

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة أن الأرباح الصافية لـ "روسال" وبحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية انخفضت بنسبة 20.5 بالمائة لتصل إلى 856 مليون دولار، بينما ارتفع صافي الربح الطبيعي بنسبة 7.8 بالمائة إلى 1.695 مليار دولار.
فضلا عن ذلك أضاف البيان، أن صافي دين الشركة في 31 ديسمبر 2018 بلغ 7.442 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.7 بالمائة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وتعد شركة "روسال" الروسية، التي تأسست عام 2007، من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، وتشمل حصتها نسبة 7 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي للألمنيوم والألومينا، حيث أنتجت الشركة 3.6 مليون طن من الألمنيوم في عام 2015.
وتقع فروع ومقرات الشركة في 19 بلدا، وتباع منتجاتها في المقام الأول في الأسواق الأوروبية وفي أميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية. وتوظف الشركة نحو 61 ألف شخص.
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