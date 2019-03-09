بورصة وول ستريت تغلق منخفضة لخامس جلسة بعد تقرير ضعيف بشأن الوظائف في أمريكا

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية لخامس جلسة على التوالي اليوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاضات أسبوعية منذ أن هوت السوق في نهاية 2018 بعد أن أثارت أرقام ضعيفة للوظائف في أمريكا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 23.12 نقطة، أو 0.09 بالمائة، إلى 25450.11 نقطة، بحسب رويترز.

© AP Photo / Richard Drew بورصة وول ستريت تغلق بلا تغير.. وتنهي الأسبوع على مكاسب

وتراجع المؤشر ستاندر آند بورز 500 الأوسع نطاقا 5.86 نقطة، أو 0.21 بالمائة، ليغلق عند 2743.07 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 13.32 نقطة، أو 0.18 بالمائة، إلى 7408.14 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر تزيد عن 2 في المائة.