ليبيا: تعاون اقتصادي بين ليبيا والإمارات

بنغازي — سبوتنيك. وقال بن عزي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي تلقى اليوم السبت دعوة بزيارة عددا من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية على مستوى دولة الإمارات".
وشدد بن عزي على "الجهود المبذولة من الإمارات لترسيخ الاستقرار في المنطقة التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون العربي الإفريقي" وأشاد "بالتجربة الإماراتية المبنية على أولوية النجاح التنموي".
واعتبر بن عزي أن "التجربة الإماراتية نموذج يحتذى به في دول المنطقة"، مشيرا إلى أنه "يجرى التنسيق والتعاون في عدة مجالات من بينها تنشيط التعاون في مجال الأعمار والنفط والغاز والمواد الغذائية والتبادل التجاري في كافة المجالات وكذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة الإماراتية في عدد من المجالات الأخرى".
يذكر أن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي يشارك في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في أمارة دبي بمشاركة 30 شركة ليبية، ويعد ملتقى الاستثمار السنوي 2019 الملتقى العالمي الأكبر للمستثمرين برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
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