ليبيا: تعاون اقتصادي بين ليبيا والإمارات

صرح المتحدث الرسمي لمجلس أصحاب الاعمال الليبيين فرع بنغازي محمد بن عزي أن المجلس تلقى دعوة بزيارة عدد من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية، مشيرا إلى أن هناك تعاون تجاري بين البلدين في عدة مجالات.

بنغازي — سبوتنيك. وقال بن عزي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي تلقى اليوم السبت دعوة بزيارة عددا من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية على مستوى دولة الإمارات".

© AP Photo / Michel Euler ليبيا... لقاء حفتر والسراج في الإمارات كان تشاوريا ولم ينبثق عنه اتفاق موقع

وأضاف "الدعوة تتضمن زيارة عددا من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية على مستوى الدولة وسيعقد اجتماع بين رجال الأعمال من دولة ليبيا والإمارات الذي سيمثل فرصة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة".

وشدد بن عزي على "الجهود المبذولة من الإمارات لترسيخ الاستقرار في المنطقة التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون العربي الإفريقي" وأشاد "بالتجربة الإماراتية المبنية على أولوية النجاح التنموي".

واعتبر بن عزي أن "التجربة الإماراتية نموذج يحتذى به في دول المنطقة"، مشيرا إلى أنه "يجرى التنسيق والتعاون في عدة مجالات من بينها تنشيط التعاون في مجال الأعمار والنفط والغاز والمواد الغذائية والتبادل التجاري في كافة المجالات وكذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة الإماراتية في عدد من المجالات الأخرى".

يذكر أن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي يشارك في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في أمارة دبي بمشاركة 30 شركة ليبية، ويعد ملتقى الاستثمار السنوي 2019 الملتقى العالمي الأكبر للمستثمرين برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.