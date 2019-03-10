وزير الطاقة الإماراتي: سنواصل خفض إنتاج النفط حتى تصل السوق إلى التوازن

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل تخفيض إنتاج النفط الخام بموجب اتفاق بين منتجي النفط في منظمة "أوبك" ومنتجين رئيسيين من خارجها، إلى أن تصل السوق العالمية إلى التوازن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المزروعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "سوف تستمر دولة الإمارات في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة أوبك والتحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها إلى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود".

سوف تستمر دولة الإمارات في دعم أتفاق خفض الإنتاج التطوعي لدول منظمة أوبك و التحالف من خارجها عن طريق الالتزام التام بحصتها الى أن تصل بالسوق إلى التوازن المنشود — سهيل المزروعي (@HESuhail) March 10, 2019

وأضاف موضحا، "التزاما باتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك وتحالف الدول من خارجها، أتى التزام دولة الإمارات بحصتها في الخفض لشهر شباط/ فبراير بنسبة قد تتجاوز حصتها، لحرصها على الوصول إلى اتزان واستقرار سوق النفط العالمية بأسرع وقت ممكن".

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون رئيسيون من خارج المنظمة، على رأسهم روسيا الاتحادية، بخفض إنتاجهم من النفط لتقليص الوفرة في المعروض.

وتصل حصة "أوبك" في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا، ولا يطبق القرار على إيران وليبيا وفنزويلا لأسباب مختلفة.

وبحسب تقارير إعلامية، وصل إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في شباط/فبراير، متجاوزا 12 مليون برميل يوميا.