إنتاج حقل الشرارة الليبي سيصل إلى 300 ألف برميل يوميا

قال مهندس في حقل الشرارة الليبي اليوم الأحد إن من المتوقع أن يعود الإنتاج في الحقل النفطي إلى مستوى 300 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين.

جرى استئناف الإنتاج قبل أسبوع في الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا، والذي أغلق لمدة ثلاثة أشهر بعدما سيطر عليه حراس تابعون للدولة ورجال قبائل.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكر المهندس أن معدل الإنتاج بلغ اليوم 183 ألف برميل يوميا، بما يزيد ثلاثة آلاف برميل يوميا عن أمس السبت، مع استمرار أعمال الصيانة.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت الأسبوع الماضي إنها ستستعيد الطاقة الإنتاجية البالغة 20 ألف برميل يوميا التي فُقدت جراء أعمال التخريب والنهب في حقل الشرارة

وتقول المؤسسة إن إغلاق الحقل تسبب في خسائر في الإنتاج قدرها 1.8 مليار دولار.

يشار أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قد أعلنت في 11 فبراير/شباط الماضي عن سيطرتها على حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد بشكل كامل، مشيرة إلى أن وحدات الجيش الليبي باشرت في تأمين الحقل ومحيطه بالكامل حيث جاءت عملية السيطرة بعد التنسيق مع حرس المنشآت النفطية وقبائل وأعيان الجنوب الليبي مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، التي أعلنتها في وقت سابق.

يذكر أن حقل الشرارة النفطي هو أكبر حقل نفطي في ليبيا ومحور صراع بين الحكومة المتمركزة في طرابلس وحكومة منافسة متمركزة في شرق البلاد. والحقلان النفطيان يقعان في جنوب ليبيا.