الولايات المتحدة تضغط على الهند بشأن فنزويلا

أعلن مبعوث واشنطن إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أن الولايات المتحدة تحث الهند على وقف شراء النفط من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية لقطع شريان الحياة المالي عن مادورو.

© REUTERS / STRINGER المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا: مادورو باق رغم كل الضغوط

وقال أبرامز في مقابلة مع رويترز : "نقول إنه يجب عليكم عدم مساعدة هذا النظام بل عليكم أن تقفوا بجانب الشعب الفنزويلي".

وأضاف أن إدارة ترامب أعطت نفس الرسالة لحكومات أخرى كما قدمت حجة مماثلة للبنوك والشركات الأجنبية التي تعمل مع مادورو.

وتأتي المحادثات مع الهند في الوقت الذي هددت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بفرض مزيد من العقوبات لوقف تدفق العائدات على حكومة مادورو وإجباره على التنحي.

وتعتبر واشنطن غوايدو الرئيس الشرعي لفنزويلا وفرضت عقوبات على قطاع النفط هناك وأعلنت تجميد أصول كبار مسؤولي الحكومة الفنزويلية وفرض حظر على حصولهم على تأشيرات.