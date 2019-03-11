الإمارات تنتظر من روسيا أن تفي بالتزاماتها بموجب حصة "أوبك"

أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، أن الإمارات تنتظر أن تفي روسيا بالتزاماتها بموجب حصة أوبك في المستقبل القريب.

© Sputnik . Maxim Blinov نوفاك: روسيا ربحت 120 مليار دولار إضافية من صفقة "أوبك+"

هيوستن — سبوتنيك . وقال الوزير الإماراتي لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر الطاقة الذي عقد في هيوستن: "الأمتثال للاتفاقيات من قبل بعض الدول التي أبلغتنا أنه سيكون تدريجيا، على سبيل المثال روسيا، نحن ننتظر منهم أن يمتثلوا بشكل كامل لحصص النفط في المستقبل القريب".

وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من كانون الأول/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، وستقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا، ودول من خارج "أوبك" — بما قدره 400 ألف برميل يوميا.

ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018.