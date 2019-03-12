البنك الدولي: الدول العربية سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل

قال النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، محمود محيي الدين، الاثنين، إن الدول العربية سجلت أسوأ أداء على مستوى العالم في مؤشر توزيع الدخل.

وأوضح محيي الدين، أن "10 بالمئة الأكثر غنى في الوطن العربي يستحوذون على 60 بالمئة من الدخل القومي، مقابل 45 بالمئة في أوروبا على سبيل المثال"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وفي السياق ذاته، أشار محيي الدين إلى أن تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة في الدول العربية التي شهدت حروبا بين عامي 2010 و2018، بلغت 900 مليار دولار.

واعتبر المسؤول البارز في البنك الدولي، أن رقم تكلفة الدمار وفرص النمو الضائعة "شديد التحفظ وكحد أدنى".

وأضاف محيي الدين أن مجموعة البنك الدولي تتوقع أن تسجل أسعار النفط 69 — 74 دولارا للبرميل في عامي 2019- 2020 على التوالي.

ويزور محيي الدين الكويت حاليا في إطار المتابعة والمراجعة السنوية مع الدول بشأن أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 والبالغ عددها 17 هدفا والتي قررتها الأمم المتحدة في 2015.