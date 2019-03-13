الاسترليني مستقر بعد رفض خطة ماي للانفصال البريطاني والدولار ينخفض

ورفض البرلمان البريطاني اتفاق ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية، مما عمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود قبل 17 يوما من التاريخ المقرر لمغادرة التكتل، بحسب رويترز.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات منافسة، وسجل انخفاضا بلغ 0.29 بالمائة عند 96.932 في أحدث قراءة.
وارتفع اليورو مقابل الدولار، وسجل في أحدث تعاملات 1.1297 دولار بزيادة 0.44 بالمائة. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.09 بالمائة إلى 111.29 ين.
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