الاسترليني مستقر بعد رفض خطة ماي للانفصال البريطاني والدولار ينخفض

هبط الجنيه الاسترليني بشدة بعد رفض خطة رئيسة الوزراء البريطاني تريزا ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في البرلمان اليوم الثلاثاء، ليبدد مكاسبه ويظل دون تغير يذكر خلال اليوم، بينما انخفض الدولار مقابل اليورو وسط بيانات لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة جاءت مخيبة للآمال.

ورفض البرلمان البريطاني اتفاق ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية، مما عمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود قبل 17 يوما من التاريخ المقرر لمغادرة التكتل، بحسب رويترز.

© REUTERS / REUTERS TV البرلمان البريطاني يرفض مجددا خطة ماي بشأن البريكست

وانخفض الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.307 دولار بعد تداوله في نطاق واسع خلال اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات منافسة، وسجل انخفاضا بلغ 0.29 بالمائة عند 96.932 في أحدث قراءة.

وارتفع اليورو مقابل الدولار، وسجل في أحدث تعاملات 1.1297 دولار بزيادة 0.44 بالمائة. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.09 بالمائة إلى 111.29 ين.