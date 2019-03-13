كازاخستان تتعهد الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية" أوبك +"

أكد وزير الطاقة الكازاخستاني، كانات بوزومبايف، اليوم الأربعاء، وفاء بلاده بالتزاماتها بموجب اتفاقية "أوبك +.

هيوستن — سبوتنيك. وقال بوزومباييف، متحدثا في مؤتمر"سيرا ويك" في هيوستن بتكساس: "نحن نشارك بنشاط في هذه الصفة، التي تسمى صفة "أوبك+"، لقد أخذنا على عاتقنا التزامات وسننفذها بشكل صارم هذا العام".

هذا وارتفع في الولايات المتحدة، عدد مؤيدي اعتماد قانون يسمح بمقاضاة "أوبك" بموجب تشريع مكافحة الاحتكار الأميركي لتنظيم أسعار النفط العالمية.

ويذكر أن دول "أوبك" توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا.

بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وهذه الصفقة أسست لوجود خلافات بين الإدارة الأمريكية و"أوبك" بشأن أسعار النفط التي تراها الولايات المتحدة غير ملائمة لها وتطالب منظمة "أوبك" باستمرار بتخفيض أسعار النفط.