وزير الطاقة: تطورات الأوضاع في فنزويلا لا تؤثر على خطط الأرجنتين في مجال النفط والغاز

صرح وزير الطاقة الأرجنتيني، غوستافو لوبيتيغي، بأن تطورات الأوضاع في فنزويلا لا تؤثر على ما تخطط له الأرجنتين في مجال إنتاج النفط والغاز.

هيوستن — سبوتنيك. وردا على سؤال ذي صلة، قال الوزير الأرجنتيني على هامش مؤتمر "سيراويك" للطاقة "ليس كثيرا جدا".

ووفقا للوزير، فإن الشركات الخاصة هي في الغالب التي تقوم بأعمال التطوير فيما يتعلق بالموارد الطبيعية في البلاد، مع الأخذ بالاعتبار التمويل الجيد و الرضى عن نوعية الموارد. ولذلك قال الوزير "إنها (الشركات) تواصل العمل من أجل تحقيق مخططاتها."

يذكر أنه سبق وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نفسه في أواخر كانون الثاني/يناير من العام الحالي رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو. ومن جانبها أعلنت روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين عن تأييدها لمادورو. ووصفت موسكو ما يجري في فنزويلا بانقلاب بمشاركة دول أجنبية.