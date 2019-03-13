الاتحاد الأوروبي يحذر أمريكا: لا اتفاق جديد حتى تلغي واشنطن الرسوم الإضافية

أعلنت المندوبة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستريم، أن المفوضية الأوروبية لا تعتزم إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة حول رفع الرسوم على المنتجات.

© REUTERS / China Daily الاتحاد الأوروبي يبحث فرض قيود على واردات الصلب الأمريكية

بروكسل — سبوتنيك . وأضافت، اليوم الأربعاء، لن يحدث ذلك قبل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على استيراد منتجات الصلب والألمنيوم من دول الاتحاد، التي فرضتها في العام الماضي.

وقالت مالمستريم، خلال كلمة في البرلمان الأوروبي: "التفويضات المقترحة تتضمن شروطا واضحة، ولا يمكننا أن ننهي شيئا في حال لم ترفع الرسوم على الصلب والألمنيوم".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، نهاية مارس الماضي، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألمنيوم بحجم 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، التي دخلت قيد النفاذ اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو 2018.

وردا على هذا، اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير جوابية على ثلاثة اتجاهات، حيث رفعت المفوضية الأوروبية في الأول من يونيو/ حزيران الماضي دعوى في منظمة التجارة العالمية، بعد ذلك اعتبارا من 22 يونيو الماضي، تم فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على استيراد عدد من السلع من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، لإعادة توازن الوضع في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.