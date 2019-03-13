وول ستريت ترتفع بفعل صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء بقيادة مكاسب قطاع الرعاية الصحية، في الوقت الذي صعد فيه سهم "بوينغ" على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت طائرات "بوينغ 737 ماكس" من التحليق بصورة مؤقتة بعد سقوط طائرة من هذا النوع تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 148.29 نقطة، أو ما يعادل 0.58 بالمئة، إلى 25702.95 نقطة، بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.43 نقطة، أو ما يعادل 0.70 بالمئة، إلى 2810.95 نقطة.