الاسترليني يقفز بعد رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

وسجل الاسترليني في أحدث قراءة ارتفاعا بلغ 1.39 بالمائة إلى 1.326 دولار بعد هبوط وصعود خلال الأسبوع، حيث تحرك السعر في نطاق بلغ 3.5 سنت مقابل الدولار، بحسب رويترز
وانخفض الدولار الأمريكي أمس الأربعاء بعد أن عززت بيانات جديدة للتضخم احتمال عدم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبا.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم عملات منافسة، 0.43 بالمائة إلى 96.515.
وتراجع الدولار الأسترالي بعد أن أثار انخفاض مؤشر لثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في أكثر من عام خلال مارس/آذار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.
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