الدولار يسجل أسوأ أداء في 2019 والاسترليني يتراجع

انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، يوم الجمعة، وسجل أكبر هبوط ِأسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، متضررا من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بينما تراجع الجنيه الاسترليني عن أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2018 الذي سجله يوم الأربعاء عقب رفض البرلمان البريطاني خروجا "بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / YURI GRIPAS ترامب: قوة الدولار تضر بقدرة أمريكا على المنافسة

وهبط مؤشر الدولار 0.25 في المئة إلى 96.546 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول.

ودفع تراجع العملة الأمريكية اليورو للصعود 0.20 بالمئة إلى 1.1325 دولار.

وتوقف الجنيه الاسترليني لالتقاط الأنفاس لكنه سجل أكبر زيادة أسبوعية في 7 أسابيع مع تنامي التوقعات بأن بريطانيا لن تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في الـ 29 من مارس/آذار.

وجرى تداول الاسترليني عند 1.3292 دولار، دون أعلى مستوى له في 9 أشهر البالغ 1.3380 دولار الذي سجله يوم الأربعاء. وتنهي العملة البريطانية الأسبوع على مكاسب قدرها 2 في المئة، هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يناير/كانون الثاني، بحسب "رويترز".