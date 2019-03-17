وزير النفط الإيراني للأمريكيين: تصريحاتكم تزعزع "سوق النفط"... توقفوا عن الكلام

اتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تصرفاتها تتسبب في توترات بسوق النفط العالمي.

© REUTERS / JIM YOUNG ترامب ينتقد ارتفاع أسعار النفط ويدعو أوبك إلى "الاسترخاء"

وقالت صفحة وزارة النفط الإيرانية على "تويتر"، أمس السبت 16 مارس / أذار، إن زنغنه اتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بإثارة التوترات في سوق النفط من خلال تعليقات متكررة بشأن السوق.

وقال وزير النفط الإيراني: "الأمريكيون يتحدثون كثيرا وأنصحهم بالحد من أحاديثهم"، مضيفا: " أثاروا التوترات في سوق النفط لما يزيد عن عام وحتى الآن وهم المسؤولون عن ذلك التوتر"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة النفط الإيرانية، على الإنترنت".

وتابع: "إذا استمروا في هذا الاتجاه فإن السوق سيصبح أكثر توترا".

وذكرت وكالة "رويترز" أن تصريحات وزير النفط الإيراني ربما تشير إلى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

Us Responsible for Oil Market Tension

Mr. Zangeneh said: “Americans talk a lot and I advise them to talk less. They has caused tensions in the oil market for over a year now and they are responsible for it; and if this trend continues, the market will be more tense.” pic.twitter.com/LjvAQFqEYK — IranOilMinistry (@VezaratNaft) March 16, 2019

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 25 فبراير / شباط الماضي، إن أسعار النفط ارتفعت بدرجة كبيرة، داعيا منظمة "أوبك" إلى التدخل لوقف حدوث هزات في الاقتصاد العالمي، الذي وصفه بـ"الهش".

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike — fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

وكتب في تغريدة له على"تويتر": "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي، وعلى "أوبك" الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة".