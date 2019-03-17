وزير النفط الإيراني للأمريكيين: تصريحاتكم تزعزع "سوق النفط"... توقفوا عن الكلام

وقال وزير النفط الإيراني: "الأمريكيون يتحدثون كثيرا وأنصحهم بالحد من أحاديثهم"، مضيفا: " أثاروا التوترات في سوق النفط لما يزيد عن عام وحتى الآن وهم المسؤولون عن ذلك التوتر"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة النفط الإيرانية، على الإنترنت".
وتابع: "إذا استمروا في هذا الاتجاه فإن السوق سيصبح أكثر توترا".
وذكرت وكالة "رويترز" أن تصريحات وزير النفط الإيراني ربما تشير إلى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
Us Responsible for Oil Market Tension— IranOilMinistry (@VezaratNaft) March 16, 2019
Mr. Zangeneh said: “Americans talk a lot and I advise them to talk less. They has caused tensions in the oil market for over a year now and they are responsible for it; and if this trend continues, the market will be more tense.” pic.twitter.com/LjvAQFqEYK
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 25 فبراير / شباط الماضي، إن أسعار النفط ارتفعت بدرجة كبيرة، داعيا منظمة "أوبك" إلى التدخل لوقف حدوث هزات في الاقتصاد العالمي، الذي وصفه بـ"الهش".
Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike — fragile!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019
وكتب في تغريدة له على"تويتر": "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي، وعلى "أوبك" الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)