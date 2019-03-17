نوفاك: روسيا لا ترى حاجة لمراجعة ضوابط اتفاق (أوبك+)

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إن بلاده لا ترى حاجة لمراجعة اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارج المنظمة (أوبك+) حول خفض إنتاج النفط.

باكو — سبوتنيك. وقال نوفاك، في مؤتمر صحفي لاجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في باكو، "روسيا لا ترى حاجة لمراجعة ضوابط اتفاق أوبك+".

وأوضح نوفاك، "حاليا متوسط تخفيض الإنتاج اليومي من جانبنا يصل إلى ما يقرب من 140.000 برميل يوميا".

وأعلن نوفاك استمرار عملية مراقبة سوق النفط بين شهري أيار/مايو-حزيران/يونيو لاتخاذ القرار بشأن التمديد المحتمل لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول من خارج المنظمة حول خفض إنتاج النفط.

وقال نوفاك، "نرى أسعارا أكثر استقرارا الآن، وحقا، صارت تقلبات الأسعار أقل، وهو عامل إيجابي يؤثر على السوق"، وتابع، "إن اتفاقنا سار حتى نهاية النصف الأول من العام، وسوف نظل نراقب، ولا بد أن تكون ثمة زيادة موسمية في الطلب".

وأضاف نوفاك، "مراقبة الوضع مستمرة في أيار/مايو-حزيران/يونيو، وسوف نتابع بحث القرارات التي سيتم اتخاذها".

وأشار وزير الطاقة الروسي أن ميثاق التعاون بين دول (أوبك+) ينبغي أن يكون جاهزا بحلول الاجتماع الوزاري المقبل للدول المشاركة في الاتفاق.

وتابع، "بالطبع ناقشنا اليوم خلال اجتماعاتنا الثنائية الإعداد للوثيقة، والمعروفة بميثاق التعاون بين دول أوبك والدول من خارج أوبك، وصارت الوثيقة شبه جاهزة، وفي رأينا، يمكن الموافقة بشكل كامل على تلك الوثيقة ومناقشتها بالاجتماع الوزاري المقرر في نيسان/أبريل".

وأفاد بأنه يعتبر من المناسب إجراء محادثات في شهر أيار/مايو لتحديد الخطوات المستقبلية لدول أوبك+ في سوق النفط العالمي.

© Sputnik . Maxim Blinov نوفاك: روسيا ربحت 120 مليار دولار إضافية من صفقة "أوبك+"

وذكر بيان للمكتب الصحفي لوزارة الطاقة الأذربيجانية: إن "الوزير ألكسندر نوفاك أفاد إن خطوات روسيا للوفاء بالتزاماتها بموجب أوبك+ تدريجية، مضيفا أنه "سيكون من المقبول إجراء محادثات في مايو لتحديد الخطوات المستقبلية لأوبك+ في سوق النفط العالمية".

ولفت نوفاك إلى أن نظيره السعودي خالد الفالح عُيّن رئيسا مشاركا للجنة الحكومية الروسية السعودية.

وذكر نوفاك "اليوم، استمر اجتماعنا مع زميلي [الفالح] لمدة ثلاث ساعات تقريبا. كنا نناقش تطوير التعاون التجاري والاقتصادي معظم الوقت. بالطبع، ناقشنا الوضع في سوق النفط واتفاقنا. وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين الوزير [الفالح] رئيسا مشاركا للجنة الحكومية الثنائية بين البلدين".

يذكر أن وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" كانوا قد قد قرروا في اجتماعهم، الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما يشمل قيام دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج أوبك — بما قدره 400 ألف برميل يوميا. فيما وافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018".