بعد تحطم طائرتها في إثيوبيا... "بوينغ" تتراجع ومؤشرات الأسهم الأمريكية تواجه تقلبات

أفادت بيانات التداول، اليوم الإثنين، أن العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تتقلب، بينما انخفض مؤشر "داو" على خلفية أخبار شركة "بوينغ".

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للبيانات، فإن العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية يتم تداولها دون آلية معينة، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي سيجري هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر "داو جونس" مترافقا مع أسهم شركة "بوينغ"، بنسبة 0.22 في المئة.

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ترامب يأمر بمنع تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8 و9"

وكانت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونس" قد انخفضت بـ0.22 في المئة حتى 25841.5 نقطة، والعقود الآجلة لمؤشر الشركات التقنية "ناسداك" انخفض أيضا بـ0.09 بالمئة حتى 7336.62 نقطة، وأما العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" فارتفعت بـ0.01 في المئة حتى 2830.12 نقطة.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي سيعقد ليومين ويبدأ يوم غد الثلاثاء.

ومن الجدير بالذكر أن أسهم شركة صناعة الطائرات "بوينغ" كانت قد انخفضت بنسبة 2 في المئة بعد أنباء في وسائل الإعلام تفيد بأن وزارة النقل الأمريكية تقوم بالتحقق من شهادة طائرة بوينغ 737 ماكس، الصادرة عن إدارة العمليات الجوية الأمريكية.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر أسهم الشركة بـ10.31 في المئة.

ولقي 157 شخصا من 35 بلدا مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737ماكس 8"، بتاريخ 10 مارس / آذار الحالي، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.

ويذكر أن هذا الحادث هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.

وأعلنت عدة دول وشركات تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وأفادت شركة "إس-7" الروسية، وهي المشغل الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأنها اتخذت أيضا، قرارا بتعليق تشغيلها اعتبارا من 13 مارس، وحتى تلقيها بيانات توضيحية حول أسباب الكارثة.