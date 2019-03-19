إيران تسجل آلية متناظرة لآلية "اينستكس" الأوروبية

تم الإعلان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل الآلية المالية المتناظرة لآلية "اينستكس" الأوروبية في إيران؛ وذلك عبر جهود مشتركة من جانب البنوك الحكومية والخاصة وبعض الشركات التجارية الإيرانية.

طهران — سبوتنيك. وجاءت هذه الخطوة نتيجة للمفاوضات الفنية والمهنية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بوصفها الدول الراعية للآلية الأوروبية المالية (اينستكس).

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وتهدف الآلية الإيرانية المتناظرة في إيران إلى تفعيل آلية "اينستكس" الأوروبية لتيسير الإجراءات التجارية بين الجانبين إيران وأوروبا وإيجاد قناة مالية لتسديد مبالغ الصادرات والاستيراد للشركات الإيرانية والأوروبية.

وأطلقت آلية "اينستكس" في نهاية كانون الثاني/يناير من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأعضاء في مجلس إشرافي يترأسه بريطاني، ومقره باريس.

وتتيح هذه الآلية لإيران الاستمرار في بيع النفط وتوريد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها.

وتعتبر الآلية مهمة لجهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في أيار/مايو، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد في تشرين الثاني/نوفمبر مجموعة جديدة من العقوبات على إيران.