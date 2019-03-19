إيران تسجل آلية متناظرة لآلية "اينستكس" الأوروبية

طهران — سبوتنيك. وجاءت هذه الخطوة نتيجة للمفاوضات الفنية والمهنية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) بوصفها الدول الراعية للآلية الأوروبية المالية (اينستكس).
وأطلقت آلية "اينستكس" في نهاية كانون الثاني/يناير من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأعضاء في مجلس إشرافي يترأسه بريطاني، ومقره باريس.
وتتيح هذه الآلية لإيران الاستمرار في بيع النفط وتوريد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها.
وتعتبر الآلية مهمة لجهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في أيار/مايو، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد في تشرين الثاني/نوفمبر مجموعة جديدة من العقوبات على إيران.
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