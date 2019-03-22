ضربة جديدة لشركة "بوينغ" الأمريكية

ولقي 157 شخصا من 35 بلداً مصرعهم، إثر تحطم طائرة إثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، يوم 10 آذار/مارس الجاري، في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرقي أديس أبابا، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، وهي في طريقها إلى مطار نيروبي.
ويذكر أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من هذا الطراز خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث تحطمت في 29 تشرين/أكتوبر 2018، طائرة شركة الخطوط الجوية "لايون إير" الإندونيسية.
وكانت عدة دول وشركات قد أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، وكانت شركة "إس-7" الروسية وهي المشغل الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا قد أفادت لوكالة "سبوتنيك" بأنها أيضاً اتخذت قراراً يتعليق تشغيلها اعتباراً من 13 آذار /مارس وحتى تتلقى البيانات حول أسباب الكارثة.
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