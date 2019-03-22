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19:53 22 مارس/ آذار 2019
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    وزير مغربي: الدولة كانت على حافة الإفلاس ولن نتراجع عن هذا القرار

    © AP Photo / Mohammad Hannon
    اقتصاد
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    قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة في المغرب، إن الحكومة لن تتراجع عن قرار وضع سقف لأسعار المحروقات.

    وأضاف الوزير في مقابلة مع "رويترز" أن "الحكومة جادة وسنطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بدولة وإجراءات"، ولم يذكر موعدا محددا لتطبيق التسقيف.

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    وأشار إلى تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

    ولفت إلى أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة "لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا".

    وفي وقت سابق، حدد الداودي منتصف مارس/آذار الحالي موعدا لتطبيق التسقيف. وقال اليوم "إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل/نيسان المقبل لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية".

    وقال "الأمر لا يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة لوحدي".

    وثارت مشكلة أسعار المحروقات في المغرب، الذي يستورد تقريبا كل حاجاته من الطاقة، مع تحرير الحكومة القطاع في 2015 ورفع الدعم عنه في إطار خطة لإصلاح صندوق المقاصة (صندوق الدعم) الذي كان يعاني من عجز كبير.

    ويدعم صندوق المقاصة أيضا مواد أخرى مثل زيت الطهي والسكر والدقيق (الطحين) وغاز الطهي.

    وتقول الحكومة إن إصلاح الصندوق مكًنها من تقليص تكاليف الدعم بنسبة تزيد عن 70 في المئة مع هبوطها إلى 13.7 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) برسم قانون مالية 2018، من 55 مليار درهم في 2012.

    وقال الداودي "لو واصلنا دعم المحروقات سيكون المستهلك هو المتضرر الأكبر لأننا نضطر للاقتراض من أجل مواصلة الدعم".

    وعن استفادة المغرب من تطبيق إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي، قال الوزير "يجب أن نختار بين أمرين أحلاهما مر.. ليس هناك خيار آخر.. الدولة كانت على حافة الإفلاس".

    وأضاف قائلا "بعد التحرير إستطعنا تقليص العجز من 7.8 إلى 3.5 بالمئة وهذا أمر ليس سهلا.. كان يجب أن نسد كل الثغرات من تسديد ديون وتقليص الضرائب.. هذا أمر ليس بيد الحكومة إذا ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية".

    وقال الداودي "بصفة عامة نسب التضخم في المغرب متحكم فيها والحكومة تعمل ما بوسعها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين".

    ووفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فإن التضخم المقاس بالمستوى العام للأسعار ارتفع من 0.8 بالمئة في 2017 إلى 1.7 بالمئة في 2018. ومن المتوقع أن يتراجع إلى 1.3 بالمئة في 2019.

    وعن المأزق الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية، قال الداودي "نحن بصدد المناقشة مع النقابات من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين، لكن هذا لا يجب أن يمر من الزيادة في الأجور".

    الشرطة المغربية
    © AP Photo / Santi Palacios
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    وأضاف "يجب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة ومن ثم مكافحة الفقر… حل إشكالية القدرة الشرائية يجب تناوله من عدة زوايا لا يمكن حصرها في الأجور".

    وتحدث أيضا عن رفع دعم صندوق المقاصة في المستقبل عن السكر وغاز الطهي مؤكدا أن هذا سيتم "على المدى المتوسط وسيخفف العبء على الفقراء والطبقة المتوسطة".

    وكان مجلس المنافسة، وهو هيئة تنظيمية، عين العاهل المغربي رئيسه الجديد أواخر العام الماضي بعد أربع سنوات من الجمود قد اعتبر أن قرار وضع سقف للأسعار "غير قانوني ولا يستجيب لقانون حرية الأسعار والمنافسة".

    وأوصى "بتحسين المنافسة وزيادة السعة التخزينية للمحروقات".

    ويستورد المغرب 93 في المئة من المنتجات النفطية المكررة بعد إغلاق مصفاته الوحيدة (سامير) بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في ارتفاع فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018 من 69.5 مليار في 2017.

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