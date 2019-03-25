الذهب يعاود بريقه مع مخاوف من ركود في الاقتصاد الأمريكي

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات.

© Sputnik . Pavel Lisitsin الذهب يهبط لأدنى مستوى في نحو أسبوعين مع صعود الدولار

بحلول الساعة 0610 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.2 بالمئة عند 1315.98 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1315.70 دولار للأوقية.

وسجل المعدن، الأسبوع الماضي، ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وارتفع واحدا بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في أول فبراير/ شباط.

وتخلى مستثمرون عن الأسهم ولجأوا إلى الأمان الذي توفره السندات، بينما حلق الين الياباني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء الأسواق لدى "سي.إم.سي ماركتس": "السوق في وضع عزوف عن المخاطرة. يبدو أن البيانات الصادرة مساء الجمعة من الولايات المتحدة وأوروبا، خالفت التوقعات".

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تباطأ في مارس/ آذار، وأن أداء الشركات بمنطقة اليورو أسوأ من المتوقع هذا الشهر، مما يؤجج مخاوف بشأن النمو العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1562 دولارا للأوقية.

وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.46 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 847.99 دولار للأوقية.