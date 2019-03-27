المؤشر الياباني "نيكي" ينخفض بنسبة 0.35 % في بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر الياباني"نيكي" القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

طوكيو — سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، انخفض "نيكي" بنسبة 0.35 في المائة إلى 21353.61 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 1606.78 نقطة.