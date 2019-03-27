الحكومة: نمو اقتصاد دبي 1.94 % في 2018

قالت حكومة دبي، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد الإمارة نما 1.94 % في 2018، متباطئا من معدل نمو نسبته 2.8 % في 2017.

وأضافت الحكومة في بيان أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قاده على نحو كبير أداء الأنشطة المرتبطة بالتجارة، التي نمت 1.3 في المئة في 2018، مقارنة مع العام السابق، بما يشكل 18.1 في المئة من إجمالي النمو المحقق في العام الماضي.

نمو اقتصاد أمارة #دبي للعام 2018 عند 1.9% بأسعار ثابتة وأقل من التوقعات، ومقارنة ب 2.8% عام 2017.



حديثي سابقاً عن عقار دبي كأهمية، شاهده هنا أيضاً كأكبر قطاع مساهم لأقتصادها بمعدل 24.9%. pic.twitter.com/StYa4OXzyH — S. F. Al Zamam | سالم الزّمام (@SAlzamam) March 26, 2019

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي خلال العام الماضي، 398.13 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 1.94% مقارنة بعام 2017، حسب تقرير صادر أمس عن مركز دبي للإحصاء.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي للمركز في بيان، إن تنافسية أسواق الإمارة وكفاءة اقتصادها أديا إلى تنشيط الطلب؛ الأمر الذي عزز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع بمجمل نمو اقتصاد الإمارة في عام 2018 إلى ما يقارب 2%.