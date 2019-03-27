استحواذ واندماج وبيع... أبرز صفقات عملاق النقل "أوبر" في العالم

احتلت أكبر صفقة في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الخدمية في منطقة الشرق الأوسط، عناوين الصحف في الأيام الأخيرة، حيث استحوذت شركة "أوبر" على شركة "كريم"، فيما يلي نعرض لكم أبرز صفقات شركة النقل العالمية "أوبر" التي قامت بها حول العالم.

"أوبر" تستحوذ على "كريم" في مصر

بموجب الصفقة تصبح شركة "كريم" مملوكة بالكامل من قبل شركة "أوبر"، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها"، وسيتم الانتهاء من الصفقة بحلول الربع الأول من العام 2020".

ستمكن الصفقة الجديدة "أوبر" من الاستحواذ على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بـ"كريم" في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط حيث تمثل هذه الشبكات بديلا جيدا عن خدمات المواصلات العامة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد مستخدمي "أوبر" و"كريم" بلغ نحو أربعة ملايين شخص في مصر وحدها فيما بلغ عدد السائقين المسجلين لديها نحو 175 ألف سائق في مصر وحدها عام 2018.

"أوبر" تندمج مع "ياندكس" في روسيا

YouTube// Яндекс سيارات أجرة ذاتية القيادة في موسكو

أعلنت شركتا "أوبر" و" ياندكس " الروسية عن دمج أعمالهما لحجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في روسيا ودول أخرى بشركة واحدة تقدر قيمتها بنحو 3.725 مليار دولار، ستمتلك "ياندكس" الحصة الكبيرة بها.

وستستثمر "أوبر" في إطار الصفقة 225 مليون دولار على أن تمتلك أسهما في الشركة المشتركة نسبتها 36.6%، فيما تستثمر الشركة الروسية "ياندكس" 100 مليون دولار على أن تستحوذ على حصة 59.3%، وستترك نسبة 4.1% لموظفي الشركة المشتركة.

وستنشط الشركة المشتركة في روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وجورجيا وكازاخستان. وتقدر "أوبر" و"ياندكس" قيمة الشركة المشتركة بنحو 3.725 مليار دولار.

أوبر تستثمر 335 مليون دولار في شركة "Lime"

أعلنت شركة Lime التى جمعت 70 مليون دولار خلال 5 أشهر فقط أن شركة "أوبر" واحدة من الشركات التى قامت بإستثمار كبير فى الشركة كجزء من تمويل بقيمة 335 مليون دولار وأن عملاء أوبر سيتمكنون من إستئجار السكوتر عبر تطبيقها الرئيسى. كما نقل موقع "الأخبار التقنية".

تتوفر خدمة Lime الأن فى 70 مدينة فى الولايات المتحدة وأوروبا.

"ناسا" تتعاقد مع "أوبر" لوضع برنامج تحكم في "التاكسي الطائر"

أبرمت شركة أوبر في 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 صفقة مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية " ناسا " لتطوير برنامج للتحكم في مسارات "التاكسي الطائر" في الجو على امتداد مسارات خدمات التوصيل التي تقدمها أوبر على الأرض، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت أوبر إن هذا أول عقد خدمات رسمي تبرمه ناسا يتعلق بالتحليق على ارتفاعات منخفضة وليس في الفضاء الخارجي. وكانت ناسا قد استخدمت مثل هذه العقود لتطوير صواريخ منذ خمسينات القرن الماضي.

وقال جيف هولدن مدير الإنتاج بأوبر إن الشركة ستبدأ في اختبار خدمة التاكسي الطائر بمركبة تسع أربعة أشخاص وتتحرك بسرعة 200 ميل (322 كيلومترا) في الساعة في لوس انجليس عام 2020 وهي ثاني سوق لاختباراتها بعد دالاس/ فورت ورث.

يذكر أن شركة "أوبر" العاملة في أكثر من 60 بلدا تعتبر من أسرع الشركات الناشئة في العالم نموا، وقد أدى انتشارها وأقبال الجمهور على خدماتها إلى نشوء نزاعات مع سائقي سيارات الأجرة التقليدية تجلت خصوصا عبر أضرابات واسعة النطاق شملت مدنا عدة.