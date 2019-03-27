تسجيل
21:05 27 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    أوبر

    استحواذ واندماج وبيع... أبرز صفقات عملاق النقل "أوبر" في العالم

    © AP Photo/ Eric Risberg
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0

    احتلت أكبر صفقة في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الخدمية في منطقة الشرق الأوسط، عناوين الصحف في الأيام الأخيرة، حيث استحوذت شركة "أوبر" على شركة "كريم"، فيما يلي نعرض لكم أبرز صفقات شركة النقل العالمية "أوبر" التي قامت بها حول العالم.

    "أوبر" تستحوذ على "كريم" في مصر

    أوبر مصر
    © REUTERS / Reuters Staff
    ولي عهد دبي: صفقة "أوبر وكريم" الأغلى في المنطقة
    بموجب الصفقة تصبح شركة "كريم" مملوكة بالكامل من قبل شركة "أوبر"، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها"، وسيتم الانتهاء من الصفقة بحلول الربع الأول من العام 2020".

    ستمكن الصفقة الجديدة "أوبر" من الاستحواذ على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بـ"كريم" في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط حيث تمثل هذه الشبكات بديلا جيدا عن خدمات المواصلات العامة.

    وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد مستخدمي "أوبر" و"كريم" بلغ نحو أربعة ملايين شخص في مصر وحدها  فيما بلغ عدد السائقين المسجلين لديها نحو 175 ألف سائق في مصر وحدها عام 2018.

    "أوبر" تندمج مع "ياندكس" في روسيا

    شركة ياندكس الروسية ستطلق سيارات أجرة ذاتية القيادة
    YouTube// Яндекс
    سيارات أجرة ذاتية القيادة في موسكو
    أعلنت شركتا "أوبر" و"ياندكس" الروسية عن دمج أعمالهما لحجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في روسيا ودول أخرى بشركة واحدة تقدر قيمتها بنحو 3.725 مليار دولار، ستمتلك "ياندكس" الحصة الكبيرة بها.

    وستستثمر "أوبر" في إطار الصفقة 225 مليون دولار على أن تمتلك أسهما في الشركة المشتركة نسبتها 36.6%، فيما تستثمر الشركة الروسية "ياندكس" 100 مليون دولار على أن تستحوذ على حصة 59.3%، وستترك نسبة 4.1% لموظفي الشركة المشتركة.

    وستنشط الشركة المشتركة في روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وجورجيا وكازاخستان. وتقدر "أوبر" و"ياندكس" قيمة الشركة المشتركة بنحو 3.725 مليار دولار.

    أوبر تستثمر 335 مليون دولار في شركة "Lime"

    أعلنت شركة Lime التى جمعت 70 مليون دولار خلال 5 أشهر فقط أن شركة "أوبر" واحدة من الشركات التى قامت بإستثمار كبير فى الشركة كجزء من تمويل بقيمة 335 مليون دولار وأن عملاء أوبر سيتمكنون من إستئجار السكوتر عبر تطبيقها الرئيسى. كما نقل موقع "الأخبار التقنية".

    تتوفر خدمة Lime الأن فى 70 مدينة فى الولايات المتحدة وأوروبا.

    "ناسا" تتعاقد مع "أوبر" لوضع برنامج تحكم في "التاكسي الطائر"

    تطبيق Uber
    © REUTERS / Neil Hall
    شركة "أوبر" تدخل عالم "السيارات الطائرة" من أوسع أبوابه (فيديو)
    أبرمت شركة أوبر في 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 صفقة مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" لتطوير برنامج للتحكم في مسارات "التاكسي الطائر" في الجو على امتداد مسارات خدمات التوصيل التي تقدمها أوبر على الأرض، وفقا لوكالة "رويترز".

    وقالت أوبر إن هذا أول عقد خدمات رسمي تبرمه ناسا يتعلق بالتحليق على ارتفاعات منخفضة وليس في الفضاء الخارجي. وكانت ناسا قد استخدمت مثل هذه العقود لتطوير صواريخ منذ خمسينات القرن الماضي.

    وقال جيف هولدن مدير الإنتاج بأوبر إن الشركة ستبدأ في اختبار خدمة التاكسي الطائر بمركبة تسع أربعة أشخاص وتتحرك بسرعة 200 ميل (322 كيلومترا) في الساعة في لوس انجليس عام 2020 وهي ثاني سوق لاختباراتها بعد دالاس/ فورت ورث.

    يذكر أن شركة "أوبر" العاملة في أكثر من 60 بلدا تعتبر من أسرع الشركات الناشئة في العالم نموا، وقد أدى انتشارها وأقبال الجمهور على خدماتها إلى نشوء نزاعات مع سائقي سيارات الأجرة التقليدية تجلت خصوصا عبر أضرابات واسعة النطاق شملت مدنا عدة.

    انظر أيضا:

    بلومبرغ: "أوبر" تقترب من شراء "كريم"
    "أوبر" تجري محادثات مع "كريم" للاندماج في الشرق الأوسط
    "أوبر" تخسر مليار دولار في 3 أشهر
    الكلمات الدلالية:
    أوبر, ناسا, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"
    ترامب يلعب على الحبلين!
    ترامب يلعب على الحبلين!
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك