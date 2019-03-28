ترامب يدعو "أوبك" مجددا لزيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على زيادة إنتاج النفط محذرا من هشاشة الاقتصاد العالمي.

قال ترامب في تغريده على "تويتر" اليوم الخميس، "من المهم للغاية أن تزيد أوبك تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من اللازم. شكرا".

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وارتفعت أسعار النفط الخام هذا العام وسط تخفيضات في المعروض بقيادة "أوبك" فضلا عن العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران عضوي المنظمة. وأدى انخفاض الإنتاج إلى شح في مخزونات النفط.

يذكر أن ترامب سبق واتهم منظمة "أوبك" بزيادة أسعار النفط وطلب بتخفيضها وقال إن "أوبك" تلجأ إلي التلاعب بسوق النفط وعليها التخلي عن ذلك.

هذا وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء (أوبك +) في نهاية عام 2018 تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، السارية منذ بداية عام 2017.

ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يومياً من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، منها 228 ألفا على عاتق روسيا. وتم وضع الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.

وفي الوقت نفسه ، تعمل دول "أوبك +" على مشروع اتفاقية حول التعاون طويل الأجل فيما بينها.