ستاندرد آند بورز تعلن عن تصنيفها الائتماني للسعودية

أكدت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب "رويترز"، تقول المؤسسة إن نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس توقعاتها بأن المملكة ستحفاظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين القادمين.

© REUTERS / Ali Jarekji أرامكو السعودية تشتري 70% من حصة سابك بـ69 مليار دولار

وأضافت أن الحكومة السعودية ستحاول خفض الانفاق الحكومي لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول 2023.

وأشارت إلى إنها تتوقع أن الحكومة السعودية ستسعى جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيدا عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.

كما توقعت أن السياسة الخارجية السعودية لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.

وكشفت أن استحواذ أرامكو السعودية على حصة كبيرة في شركة سابك للبتروكيماويات لن يكون له تأثير بشكل مباشر على الموقف المالي للحكومة السعودية.