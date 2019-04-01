الشركات الأكثر ربحية في العالم... شركة عربية تحتل المركز الأول

احتلت شركة عربية للنفط المركز الأول في تصنيف الشركات الأكثر ربحية في العالم للعام 2018.

أصبحت شركة النفط السعودية "أرامكو" هي الأكثر ربحية في العالم للعام 2018، وفقا لتقرير نشر على "بلومبرغ"، نقلا عن وكالات التصنيف "موديز وفيتش".

وقدر الخبراء أن صافي أرباح الشركة السعودية يبلغ 111.1 مليار دولار.

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ويتجاوز هذا الرقم بشكل كبير مجموع ربح شركتا أبل وسامسونغ، اللتان احتلتا المركزين الثاني والثالث في التصنيف، حيث بلغ ربح شركة أبل خلال العام الماضي 59.5 مليار دولار، وبلغ ربح شركة سامسونغ 35.1 مليار دولار.

وفقا لوكالة "بلومبيرغ" ، فإن صافي دخل أرامكو السعودية أكبر من أبل وغوغل وإيكسون موبيل مجتمعين.