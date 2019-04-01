روسيا تتفوق على أمريكا في تصدير الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا

تقدمت روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية للعام 2018، بحسب تقرير صادر عن المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.

حيث بلغت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 4,43 مليون طن، في الوقت الذي وصلت فيه كميات الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2,7 مليون طن.

© AFP 2019 / Karim Jaafar خطط روسية قطرية مشتركة لتطوير سوق الغاز الطبيعي

وأكبر موردي الغاز الطبيعي المسال إلى سوق الصلب الأوروبي هم قطر (16,42 مليون طن) والجزائر (9,29 مليون طن) ونيجيريا (9,07 مليون طن).

كما وتقدمت روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية في الآسواق الآسيوية، حيث وصلت حجم شحنات الغاز التي تم تصديرها الى 12,86 مليون طن في الوقت الذي وصل حجم الشحنات الأمريكية الى 10,73 مليون طن.

وتتصدر أستراليا قائمة البلدان المصدرة للسوق الآسيوية بمقدار 66,54 مليون طن ومن ثم قطر بـ56,78 مليون طن و ثالثا ماليزيا بمقدار 24,66 مليون طن.

هذا وكان إجمالي وارادات الغاز الطبيعي المسال قد ارتفع في العام الماضي بنسبة 8,3 في المئة ليصل إلى 313,8 مليون طن.

يذكر بأن روسيا تقوم بتنفيذ مشروع "Nord Stream 2" (التيار الشمالي — 2)، الذي يتضمن إنشاء خطين للغاز عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

في الوقت الذي تقف فيه عدد من الدول المعارضة لهذا المشروع كأوكرانيا و الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.

إلى أن المشروع يلقى الدعم والموافقة من عدد من الدول الأخرى كألمانيا والنمسا والنرويج، حيث أبدوا موافقتهم على المشروع.