الولايات المتحدة تخشى فقدان الكهرباء والغاز بسبب الصين وروسيا

مجلس الشيوخ الأمريكي قلق بشأن مستقبل نظام الطاقة في البلاد. يمكن لروسيا والصين أن تسببان أضرارا لها. وعبر السناتور جو مانشين والسناتور أنجوس كينج جونيور عن رؤيتـــهما المتشائمة للأمور، في خطاب موجه إلى رئيس أكبر شركة أمريكية لصيانة نظام الطاقة.

وقالت الوثيقة: "في هذه الرسالة، نطلب معلومات حول إجراءات شركة أمريكا الشمالية حول موثوقية التزويد بالطاقة (NERC) التي تهدف إلى حماية التشغيل الموثوق لنظام الطاقة الموحد في البلاد من التلف المحتمل بسبب سلاسل التوريد، خاصة من روسيا والصين"، وفقا لـ"آر تي".

© Sputnik . Eva Maria Uzcategui بولتون يعلق على أزمة انقطاع الكهرباء في فنزويلا

وأشار السياسيون إلى أن أنهم قلقون من تصريح دان كوتس، مدير الاستخبارات القومية الأمريكية، الذي قال إن الصين يمكنها قطع إمدادات الغاز في الولايات المتحدة من خلال التخريب الرقمي.

في المقابل، فإن روسيا قادرة على ترتيب انقطاع التيار الكهربائي. علاوة على ذلك، منذ عام 2014، عززت موسكو وبكين تعاونهما في القطاعات العسكرية والتكنولوجية والطاقة. هذا التحسن في العلاقات بينهما لا يمكن إلا أن يقلق الولايات المتحدة.

كما نص خطاب أعضاء مجلس الشيوخ على أن الحكومة الفيدرالية قد اتخذت إجراءات بالفعل للقضاء على "التهديدات" المحتملة من الشركات الأجنبية. على وجه الخصوص، طالبت سلطات الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2017 بأن لا تستخدم مؤسسات الدولة منتجات Kaspersky Lab.