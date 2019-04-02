بتكوين يسجل أرقاما قياسية ويقترب من 5 آلاف دولار

اقتربت عملة البتكوين من تسجيل 5 آلاف دولار، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

في بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ، زادت بتكوين بما يصل إلى 20 بالمئة في المعاملات الآسيوية لتلامس الخمسة آلاف دولار قبل أن تستقر عند 4730 دولارا بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 14 بالمئة؛ في أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ أبريل/ نيسان 2018، حسب "رويترز".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich "البيتكوين" يكتسح حاجز 4000 دولار

وعلى صعيد العملات المشفرة الكبيرة الأخرى، صعدت أيضا أسعار "إيثر" المتداولة على منصة إيثريوم وعملة "إكس.آر.بي" القائمة على بروتوكول الدفع "ريبل".

ولم يتضح حتى الآن السبب وراء موجة صعود العملات الافتراضية.

البتكوين هو أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند- للند يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أية سلطة مركزية أو وسطاء، حيث توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عن طريق شبكة الإنترنت فقط.

وسعر البيتكوين غير مستقر، فقد كان سعر البيتكوين الواحد عند ظهوره لأول مرة يساوي ما قيمته 6 سنتات أمريكية، وخلال تلك الفترة حتى أواخر عام 2017 اكتسبت العملة الافتراضية شهرة وقيمة مادية كبيرة، حيث وصل في 8 ديسمبر/كانون الثاني 2017 إلى 16 ألف دولار بعد أن صعد حوالي 60% في أسبوع تقريبا.

وتعتبر ألمانيا هي أول دولة في العالم تعترف بعملة البيتكوين وتسمح بالتعامل من خلالها، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بها الآن، بينما يتم مناقشة مستقبل هذه العملة حاليا في الأوساط المالية العالمية وفي المكاتب الكبيرة في وول ستريت والحي المالي في لندن، وينظرون إليها ببعض الحذر.