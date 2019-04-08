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06:15 08 أبريل/ نيسان 2019
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    علم الصين والولايات المتحدة

    الصين: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 3.099 تريليون دولار

    © REUTERS / Hyungwon Kang
    اقتصاد
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    ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال مارس/آذار في زيادة للشهر الخامس على التوالي، بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 3.099 تريليون دولار، عند أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2018، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الصيني.

    وقالت إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي إنه مع التوقعات باحتفاظ الاقتصاد بمعدلات نمو معقولة وتحسن مرونة سعر صرف اليوان فإن احتياطي النقد الأجنبي سيظل مستقرا.

    الرئيس الصيني، شي جين بينغ
    © REUTERS / KHAM
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    وكان اليوان تراجع بـ5.3 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي مع تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ولكنه عاد للارتفاع بأكثر من 2 في المائة خلال 2019 مع الآمال بوصول أكبر اقتصادين في العالم لاتفاق تجاري.

    وخلال مارس انخفض اليوان بـ0.3 في المائة مقابل الدولار مع ازدياد قوة العملة الأميركية، حيث ارتفع الدولار في هذه الفترة بـ1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

    وبحسب "رويترز"، مع تقدم المفاوضات التجارية بين البلدين، فإن الدولار يتوقع ألا يزداد قوة بشكل مبالغ بعد أن أحبط بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الشهر الماضي التوقعات بزيادات جديدة في الفائدة هذا العام، في إشارة على تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.

    ومع التوقعات بدولار غير قوي وتقدم محادثات التجارة، فمن المرجح أن يحافظ اليوان على مكاسبه الأخيرة وأن تزيد قيمته بشكل متواضع خلال العام المقبل. وتم تداول العملة الصينية مؤخرا عند مستوى 6.72 يوان مقابل الدولار.

    وفي السياق ذاته، انخفضت قيمة احتياطات الذهب الصينية في مارس إلى 78.525 مليار دولار مقابل 79.498 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي.

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    أخبار الاقتصاد, الدولار, اليوان, اقتصاد, ارتفاع الاحتياطي, البنك المركزي, الصين
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