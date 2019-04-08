وزير الطاقة السعودي: نقترب من مرحلة استقرار في مخزونات النفط لكن مازلنا بحاجة إلى خفضها

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن اجتماع أوبك في مايو/أيار المقبل سيكون أساسيا في اتخاذ قرار ما إذا كان سيتم تمديد التخفيضات أم لا.

وأضاف الفالح، إن من المتوقع أن يتجاوز الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية 30 مليار دولار.

Saudi Energy Minister al-Falih: We Are Getting To A Stage Of Stabilised Oil Inventories But We Still Need To Bring Them Down

— OPEC+ JMMC May Meeting Will Be Key In Deciding Whether To Extend Cuts #OOTT — LiveSquawk (@LiveSquawk) April 8, 2019

كما أشار متحدثا خلال مناسبة في الرياض، أن صفقة سندات أرامكو ستغلق بعد غد الأربعاء.

وأبدى أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في غضون ستة أشهر.

نهنيء صندوق الاستثمارات العامة و #أرامكو_السعودية على هذة الصفقة المباركة بما ستحدثه من تحول شامل، سيؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية و #سابك على المدى البعيد. pic.twitter.com/aEXHuzgMPP — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) March 27, 2019

في وقت سابق، علق وزير الطاقة السعودي، على شراء أرامكو — أكبر منتج للنفط في العالم — حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الثروة السيادي للمملكة مقابل 69.1 مليار دولار.