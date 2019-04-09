النفط يصعد لأعلى مستوى بسبب القتال الدائر في ليبيا

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى إثنين في المئة، يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، بفعل توقعات بتقلص الإمدادات العالمية جراء القتال الدائر في ليبيا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 76 سنتا، أو 1.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 71.10 دولار للبرميل.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يدعو "أوبك" مجددا لزيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، أو 2.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 64.40 دولار للبرميل.

وكانت أعلى مستويات سجلها برنت والخام الأمريكي أثناء الجلسة عند 71.19 و64.44 دولار للبرميل على الترتيب هي الأعلى لهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب "رويترز"، قال حسين سيد كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة السمسرة "إف.اكس.تي.إم"، إن "تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأمريكية علي إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار على مدار العام الحالي".

وتابع "لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد القتال في ليبيا مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات".