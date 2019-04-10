نيكي" يهبط 1.02% في بداية التعامل بطوكيو"

هبط مؤشر "نيكي" القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وانخفض "نيكي" 1.02% في المائة إلى 21579.68 نقطة في حين هبط مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.06 في المائة إلى 1601.57 نقطة، بحسب رويترز.