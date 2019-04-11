وكالة الطاقة الدولية: "أوبك" تنفذ صفقة التقليص خلال آذار/مارس

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن منظمة "أوبك" قلصت إنتاج النفط في شهر آذار/مارس بـ 550 ألف برميل يوميا، وفي الوقت ذاته وفي إطار صفقة "أوبك+" نفذت المنظمة التزاماتها بزيادة قدرها 153 في المئة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "إنتاج النفط في "أوبك" يتراجع للشهر الرابع على التوالي، لأن السعودية تقلص من إنتاجها، وفنزويلا تتكبد الخسائر بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي"، كما أوفت أوبك بالتزاماتها في شباط/فبراير، بموجب صفقة "أوبك +" بنسبة 94 في المائة.



© REUTERS / Ramzi Boudina أوبك تخفض توقعاتها لنمو العرض على النفط من خارج المنظمة في 2019