وكالة الطاقة الدولية: "أوبك" تنفذ صفقة التقليص خلال آذار/مارس

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "إنتاج النفط في "أوبك" يتراجع للشهر الرابع على التوالي، لأن السعودية تقلص من إنتاجها، وفنزويلا تتكبد الخسائر بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي"، كما أوفت أوبك بالتزاماتها في شباط/فبراير، بموجب صفقة "أوبك +" بنسبة 94 في المائة.
وأعلنت منظمة أوبك في تقريرها، يوم أمس الأربعاء، أنها قلصت إنتاج النفط على أساس شهري بمقدار 534 ألف برميل يوميا إلى 30.02 مليون برميل من خلال مؤشرات السعودية وفنزويلا والعراق وإيران، مشيرة إلى أنها نفذت صفقة "أوبك+" بأكثر مما هو متفق عليه بنسبة 54 بالمئة.
وأضاف التقرير بأن دول "أوبك" التي تعهدت بخفض إنتاجها من النفط في إطار الصفقة، خفضت مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، ما مجموعه 1.254 مليون برميل يوميا مقابل 812 ألفا المفترضة. وبهذا الشكل، في آذار/ مارس، تجاوزت شروط الصفقة بنسبة 54 في المائة.
وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء ضمن صفقة (أوبك +) في نهاية عام 2018 ، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، السارية منذ بداية عام 2017. ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا، من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، منها 228 ألفا على عاتق روسيا. وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.
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