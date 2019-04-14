السعودية: بيان من "حساب المواطن" بعد إعلان "أرامكو" رفع أسعار البنزين

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج "حساب المواطن" السعودي، سلطان القحطاني، بأن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة في خطواتها لمراجعة أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مسبقا وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق.

وقال القحطاني في بيان "إن ذلك جاء بعد المراجعة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2018 من قبل برنامج "حساب المواطن".

وأضاف القحطاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن: "إجمالي كامل الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل 2019".

إجمالي كامل الدفعات منذ انطلاقة برنامج #حساب_المواطن حتى الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل 2019https://t.co/N6XW0MZrHx pic.twitter.com/TgeSNSgHSc — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) April 10, 2019

وتوزعت أرقام الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من برنامج حساب المواطن والبالغ إجماليها أكثر من 2.5 مليار ريال على أسعار الطاقة شاملة البنزين والكهرباء والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الضريبة المضافة على سلة الأغذية، حيث بلغ نسبة دعم الفرق في الكهرباء 726 مليون ريال بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة تغطية سعر البنزين 27% مقدرة بـ 676 مليون ريال.

وأشار القحطاني أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي ويعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة قبل حدوثها، وبأن التغير في أسعار الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة على الدعم بشكل مباشر.

تضمن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقه لدعم التصحيح في سعر البنزين 10 مليار ريال، منها 676 مليون ريال لدعم البنزين في الدفعة 17.https://t.co/cDqTf7t2zG pic.twitter.com/hFOGeRh3jl — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) April 13, 2019

وكانت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، أعلنت عن زيادة أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019، (أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2019)، وتراوحت نسب الزيادة بين 4 إلى 5%.

وقالت "أرامكو" التي تسيطر وتدير قطاع النفط والغاز السعودي، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن أسعار البنزين المعدلة سيتم العمل بها اعتبارا من الأحد 14 أبريل/نيسان 2019.