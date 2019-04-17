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23:54 17 أبريل/ نيسان 2019
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    زراعة القطن في مصر

    تقرير أمريكي يتوقع هبوط إنتاج القطن في مصر 31%

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    اقتصاد
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    توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تنخفض المساحات المزروعة بالقطن في مصر في موسم 2019-2020 بنسبة 31 في المئة تقريبا إلى نحو 142 ألف فدان من حوالي 352 ألف فدان في الموسم السابق.

    بذور قطن معدل وراثيا
    © REUTERS / HANDOUT
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    وأضاف التقرير الذي أعده ملحق وزارة الزراعة الأمريكية في مصر أنه من المتوقع أن يهبط الإنتاج بنفس النسبة ليصل إلى 337 ألف بالة من 489 ألف بالة في موسم 2018-2019؛ حسب "رويترز".

    وأرجع مكتب الشؤون الزراعية هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار القطن في 2018.

    وقال التقرير إنه من المتوقع أن تزيد واردات مصر من القطن في موسم 2019-2020 بنسبة 2.0 بالمئة إلى 510 آلاف بالة، بينما من المنتظر أن تنخفض الصادرات بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 220 ألف بالة.

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    الكلمات الدلالية:
    القطن, أخبار مصر, وزارة الزراعة الأمريكية, مصر
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