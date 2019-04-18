سوريا تشارك في منتدى يالطا الاقتصادي

تنطلق اليوم أعمال منتدى يالطا الاقتصادي العالمي الخامس، في شبه جزيرة القرم، بمشاركة أكثر من 3500 مشارك، ينتمون إلى أكثر من 70 بلدا.

تشارك سوريا بصفتها عضوا فخريا، بوفد يضم العديد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل.

في حديث لـ"سبوتنيك" تحدث عبد الرحيم رحال أحد أعضاء الوفد السوري، ورجل الأعمال، ‏عن أهمية المشاركة السورية في هذا المؤتمر، قائلا "نحن اليوم موجودون في شبه جزيرة القرم، بناء على دعوة رسمية من حكومة القرم، ‏عبر وزارة الخارجية الروسية، للمشاركة في منتدى يالطا الاقتصاد العالمي، وهي المشاركة الثانية لنا، وهو مهم جدا لفتح علاقات اقتصادية بين جمهورية القرم وسوريا".

وأضاف "نتوقع أن تكون هناك شراكة اقتصادية مع جمهورية القرم وتعاون مثمر، والبدء بعملية إزالة العوائق أمام هذا التعاون، ومن أهم هذه العوائق هو موضوع تحويل الأموال، والتأمين والنقل، كما سنعمل ‏على إيجاد حلول لهذه المسائل، لكي تبدأ العجلة الاقتصادية بالدوران بين القرم وسوريا.

واختتم رحال قائلا "كان هناك عدة زيارات متبادلة بين سوريا وجمهورية القرم، كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم اقتصادية بين البلدين، وهي في مرحلة التنفيذ، لكن العقوبات الجائرة الأمريكية الأوروبية على الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم، تحول دون تنفيذ هذه الاتفاقية ونحن نعمل على تذليل هذه العقبات وإزالة آثار هذه العقوبات".