تسجيل
16:49 18 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    أسواق سورية

    سلاح "العقوبات" لا يهدد الدول المستهدفة بل الاقتصاد العالمي ومشاكله تتوارثه الأجيال

    دمشق
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 30

    تصنف العقوبات الاقتصادية كإحدى الأسلحة المهمة التي تبرزها الولايات المتحدة الأمريكية بوجه الدول والمنظمات أو الأشخاص الذين يعارضون سياستها، الأمر الذي يطال بأبعاده عددا من الجوانب التي تعود بالضرر على الجهات المفروضة عليها.

    أزمة البنزين في أوتستراد المزة، سوريا، 16 أبريل/ نيسان 2019
    © Sputnik .
    بالأرقام والتفاصيل... الكشف عن تكاليف تأمين المحروقات في سوريا وحجم الطلب والإنتاج
    يعتبر الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، أحد أكثر الرؤساء الأمريكيين الذي شهر سلاح العقوبات الاقتصادية بوجه معارضي سياسته الخارجية الأمر الذي تسبب بأزمات اقتصادية خانقة.

    سوريا والعقوبات الأمريكية

    فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة على سوريا طالت كل النواحي والقطاعات الحيوية وحتى الشركات أو الدول التي تتعامل مع الدولة السورية، وذلك بهدف إضعاف الدولة السورية التي انتصرت في الميدان العسكري لتنتقل المعركة إلى الميدان الاقتصادي.

    حيث أصدرت الخزانة الأمريكية، بتاريخ 25 آذار/ مارس 2019، آخر العقوبات على سوريا، والمتعلقة بقطاع النفط، لتطال العقوبات الأخيرة، الطرق التي كانت تلجأ إليها الحكومة السورية لإيصال النفط متجنبة العقوبات الاقتصادية، كما شملت أرقام جميع السفن التي قدمت إلى سوريا بالتفصيل منذ عام 2016، وحتى يومنا هذا.

    وفاقم من آثار الحصار الاقتصادي على سوريا، إيقاف الخط الائتماني الإيراني، بتاريخ 15آذار/ مارس عام 2018، الذي كان يزود البلد بجزء كبير من احتياجاته النفطية، حيث وبحسب وزارة النفط السورية أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تصل سوريا أية ناقلة نفط خام.

    وواجهت المحاولات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد حلول بديلة كثير من المعوقات، كالتدخلات الأمريكية لعدم تنفيذ الأردن عقوده مع سوريا بعد فتح المعابر بين البلدين، والحصار الاقتصادي على العراق وطول المسافة البرية المتخذة بين البلدين، إضافة إلى توقيف ناقلات النفط المتجهة إلى سوريا عبر قناة السويس.

    العقوبات الأمريكية تغير هيكل الاقتصاد السوداني

    فعلى الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2017، الى أن عقدين من الزمن من هذه العقوبات كانت كافية في تبديل شكل الاقتصاد السوداني، بحسب مجلة" Foreign Policy" لتؤدي عزلة البلاد لخلق قطاع مصرفي منفصل عن النظام المالي العالمي.

     لتغرق بعدها البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة مع ارتفاع معدّل التضخم إلى 64% وانخفضت الواردات والإيرادات الحكومية وخسر الجنيه السوداني 86% من قيمته أمام الدولار في 10 أشهر.

    لتصبح السودان أكثر اعتمادا على الدولار ولتواجه البلاد نقصا في الاحتياطيات النقدية من الدولار بالإضافة للاستثمار الأجنبي المباشر.

    ترامب وإيران والشركات الأوروبية

    منذ توليه لسدة الحكم الأمريكية يحاول الرئيس الأمريكي وبشتى الطرق فرض حصار اقتصادي على إيران ليبدأ بإعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018، ليعلن عن جملة من الإجراءات من 3 حزم لفرض عقوبات على إيران فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط والغاز، وشركات الموانئ والشحن البحري وصناعة السفن، وكذلك عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.

    الأمر الذي دفع العديد من الشركات الاوروبية للانسحاب من السوق الإيرانية وخسارة الكثير من المشاريع الحيوية وعدم الرغبة في الاستثمار خوفا من عواقب تفرضها الولايات المتحدة عليها.

    العقوبات الاقتصادية تنهك الأجيال القادمة والتعافي منه صعب

    تحدث الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الصداقة الروسية، دميتري إيغشنكوف، لـ"سبوتنيك" عن العقوبات الأمريكية وهدفها قائلا: "أصبحت العقوبات وسيلة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة بشكل فعال للوصول إلى أهدافها بمافي ذلك عقوبات على روسيا والاتحاد الأوروبي وسوريا.

    هذه العقوبات تم وضعها عن طريق مختصين أمريكيين فعلى سبيل المثال العقوبات المفروضة على سوريا تهدف الى إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما لا تعلنه بشكل صريح أمريكا، الأمر الذي سيعيق حركة النشاط الاقتصادي السوري وإعادة الإعمار بالإضافة للضغط على الدول المجاورة لإغلاق المعابر و منافذ التجارة ".

    في الوقت الذي وصفت به مجلة" Foreign Policy" هذه العقوبات بأنها تلحق أضرارا هائلة بالبلاد المستهدفة والمجتمع الدولي.

    كما وتسهم هذه العقوبات في استنزاف الكتلة الحيوية وتشجع على الاستثمار الخاطئ للطاقة والأرض، الأمر الذي قد ينذر بحدوث تغيير مناخي كارثي.

    كما أن التعافي من هذه العقوبات لن يزول سريعا بزوالها، لأن ذلك يؤدي لتدهور المؤسسات الحكومية وغياب المساواة في توزيع الدخل والثروة، الامر الذي سيتطلب دخولا مباشرا من عدد من الدول لتقديم الخبرات الإنمائية للمساعدة في إعادة البنية التحتية للاقتصاد المتضرر.

    انظر أيضا:

    الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على منتجات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار
    عقوبات واشنطن ضد الحرس الثوري الإيراني… ضغوط أم بداية لعمل عسكري
    إيران تعتزم فرض عقوبات اقتصادية ضد أمريكا ودول أخرى
    الكلمات الدلالية:
    عقوبات إقتصادية, شركات, عقوبات, سوريا, الدولار, الغاز, النفط, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المقاتلة سو-30إس إم متعددة المهام التابعة لفريق الفرسان الروس (روسكيه فيتيازي) في القاعدة الجوية كوبينكا بعد التدريبات الوحدة الجوية العسكرية الروسية في إطار التحضيرات للجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    انطلاق أول بروفة للعرض الجوي العسكري بمناسبة عيد النصر
    كوريا الشمالية تختبر سلاحا توجيهيا تكتيكيا جديدا
    لماذا تختبر كوريا الشمالية "سلاحا تكتيكيا" جديدا؟
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك