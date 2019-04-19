بينها السعودية... بلومبرغ تكشف أكثر البلدان "تعاسة" في العالم

قدمت وكالة بلومبرغ تصنيف أكثر الاقتصادات "ضعفا" في العالم، لعام 2019، حيث حصلت فنزويلا على المرتبة الأولى للمرة الخامسة على التوالي.

ولا تنشر حكومة فنزويلا إحصاءات اقتصادية رسمية منذ عام 2016، لكن محللي بلومبرغ يعتقدون أن معدل التضخم الاقتصادي (أي انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات) في عام 2019، سيصل إلى ثمانية مليون في المئة.

ثم تحتل الأرجنتين المركز الثاني وتليها جنوب أفريقيا في المركز الثالث، كما حصلت تركيا على المركز الرابع.

وحصلت السعودية على المركز التاسع، لكن أكد بعض الاقتصاديين، أن استضافة المملكة لقمة العشرين في عام 2020، دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعمق اقتصادي بين الاقتصادات والأسواق العالمية.

وتبين أن أكثر البلدان "سعادة" هي على التوالي تايلاند وسويسرا وسنغافورة واليابان.

كما احتلت روسيا المركز السابع عشر في الترتيب، والذي نسبه خبراء بلومبرغ إلى توقعات الزيادات في الأسعار، وارتفاع معدل التضخم والركود الاقتصادي ما يزيد من معدل البطالة، من جهة أخرى، قام صندوق النقد الدولي بتقييم وضع الاقتصاد الكلي في روسيا بأنه "صحي".

وتجري حسابات التصنيف على أساس بيانات عن مستوى التضخم والبطالة: كلما كانت هذه المؤشرات أكثر انخفاضا، يكبر عدد السكان السعداء، وقدم التصنيف هذا العام لأول مرة على أساس استطلاعات الاقتصاديين، وليس وفقًا للبيانات الإحصائية. ودخلت 62 دولة في تصنيف بلومبرغ.