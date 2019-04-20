الأسد يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي في سوريا

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الذي يقوم بزيارة لسوريا حاليا، وأجرى معه محادثات.

وتعلقت المحادثات التي جرت بين الرئيس السوري ونائب رئيس وزراء روسيا بإسهام روسيا في إعادة إعمار سوريا.

© Sputnik . Aleksey Druzhinin نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي الأسد في دمشق

واستهل نائب رئيس الوزراء الروسي اللقاء بكلمة ترحيبية أخبر خلالها رئيس الجمهورية السورية بأنه ينقل تحية كبيرة له من العاصمة الروسية.

وعبر نائب رئيس الوزراء الروسي عن اعتقاده بأن "الجهود التي نبذلها لإصلاح الدمار الذي أصاب الاقتصاد السوري ستتكلل بالنجاح".

ومن جانبه قال الرئيس السوري إنه يرحب بزيارة نائب رئيس الحكومة الروسية ويريد أن يناقش معه بعض التفاصيل المتعلقة بتحقيق ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.