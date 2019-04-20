الأسد يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي في سوريا

وتعلقت المحادثات التي جرت بين الرئيس السوري ونائب رئيس وزراء روسيا بإسهام روسيا في إعادة إعمار سوريا.
واستهل نائب رئيس الوزراء الروسي اللقاء بكلمة ترحيبية أخبر خلالها رئيس الجمهورية السورية بأنه ينقل تحية كبيرة له من العاصمة الروسية.
وعبر نائب رئيس الوزراء الروسي عن اعتقاده بأن "الجهود التي نبذلها لإصلاح الدمار الذي أصاب الاقتصاد السوري ستتكلل بالنجاح".
ومن جانبه قال الرئيس السوري إنه يرحب بزيارة نائب رئيس الحكومة الروسية ويريد أن يناقش معه بعض التفاصيل المتعلقة بتحقيق ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.
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