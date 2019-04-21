أرامكو تشتري حصة شل بمشروع تكرير سعودي مقابل 631 مليون دولار

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إنها ستستحوذ على حصة رويال داتش شل البالغة 50 بالمائة في مشروع التكرير السعودي المشترك "ساسرف" مقابل 631 مليون دولار.

وبحسب موقع الشركة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، عبدالعزيز القديمي: "أسهمت الشراكة مع "شل" في تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الأداء وتوفير المنتجات المكررة".

وأضاف القديمي أن أرامكو السعودية ستحصل على الملكية الكاملة للمشروع، وستقوم بدمجه في محفظة أعمالها المتنامية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وتابع القديمي "ستواصل "ساسرف" أداء دورها الرائد في أعمالنا في مجال التكرير والكيميائيات، ونتطلع إلى تطوير أدائها وقدرتها على المدى الطويل".

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه من المتوقع إتمام البيع في وقت لاحق من العام الحالي.

يذكر أن مصفاة ساسرف تقع في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية وتبلغ طاقتها التكريرية 305 آلاف برميل يوميا.